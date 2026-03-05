«Задымилась проводка, но пожара не было». Глава ПКР — об условиях проживания паралимпийцев

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал об условиях проживания российских атлетов на Паралимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Что касается мест проживания, то они не сравнятся с нашим Сочи. Здесь всё намного скромнее — две комнаты по четыре человека. Оргкомитет отслеживает, чтобы проживало по два человека. Места, которые есть, ещё не доведены до ума.

Сегодня проходило совещание, и у многих делегаций есть претензии. У нас тоже вчера был инцидент: когда приехали сноубордисты, то их разместили в неких строительных бытовках. Там задымилась проводка, но, слава богу, пожара не было. До ночи разбирались, но толком ничего не сделали. Их переселили в другое место», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.