Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

«Задымилась проводка, но пожара не было». Глава ПКР — об условиях проживания паралимпийцев

«Задымилась проводка, но пожара не было». Глава ПКР — об условиях проживания паралимпийцев
Комментарии

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал об условиях проживания российских атлетов на Паралимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Что касается мест проживания, то они не сравнятся с нашим Сочи. Здесь всё намного скромнее — две комнаты по четыре человека. Оргкомитет отслеживает, чтобы проживало по два человека. Места, которые есть, ещё не доведены до ума.

Сегодня проходило совещание, и у многих делегаций есть претензии. У нас тоже вчера был инцидент: когда приехали сноубордисты, то их разместили в неких строительных бытовках. Там задымилась проводка, но, слава богу, пожара не было. До ночи разбирались, но толком ничего не сделали. Их переселили в другое место», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Материалы по теме
Рожков — о Паралимпиаде: все обязательства МПК по допуску россиян полностью выполняются
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android