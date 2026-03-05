Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Глава ПКР Рожков рассказал о медальном плане на Паралимпийские игры — 2026

Глава ПКР Рожков рассказал о медальном плане на Паралимпийские игры — 2026
Комментарии

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал о медальном плане на Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

«В преддверии каждых Паралимпийских игр мы всегда говорим, что некорректно делать какие-то прогнозы для людей с ограниченными возможностями. Самое главное, чтобы они достойно представили нашу страну. Чтобы весь мир видел, что паралимпийский спорт развивается в России. Здесь наши спортсмены представлены в красивой, достойной форме.

Наши паралимпийцы — титулованные спортсмены. Будут стремиться показывать результат. Тем более что впервые с 2014 года на весь мир будет звучать гимн России и подниматься флаг. Ребята будут к этому стремиться», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Материалы по теме
«Задымилась проводка, но пожара не было». Глава ПКР — об условиях проживания паралимпийцев
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android