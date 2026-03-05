Глава ПКР Рожков рассказал о медальном плане на Паралимпийские игры — 2026

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал о медальном плане на Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
«В преддверии каждых Паралимпийских игр мы всегда говорим, что некорректно делать какие-то прогнозы для людей с ограниченными возможностями. Самое главное, чтобы они достойно представили нашу страну. Чтобы весь мир видел, что паралимпийский спорт развивается в России. Здесь наши спортсмены представлены в красивой, достойной форме.
Наши паралимпийцы — титулованные спортсмены. Будут стремиться показывать результат. Тем более что впервые с 2014 года на весь мир будет звучать гимн России и подниматься флаг. Ребята будут к этому стремиться», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.
