«Это их право». Рожков — о бойкоте некоторыми странами церемонии открытия Игр-2026

Комментарии

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков высказался о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане (Италия) со стороны некоторых стран.

«Сегодня глава МПК Эндрю Парсонс разослал очередной пресс-релиз странам, в котором было указано, чтобы всё это не превращались в политику. Часть стран начинают манипулировать. Мы согласны с МПК.

Это мнение и желание каждой страны. Это их право: участвовать или нет», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Ранее о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026, которая пройдёт в Вероне, заявили Украина, Чехия, Польша, Нидерланды. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

