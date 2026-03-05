Глава ПКР Рожков рассказал об отношении к украинским паралимпийцам

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал об отношении к украинским паралимпийцам.

«Мы относимся с пониманием к тем установкам, которые даются им. Я всегда говорил: «Не провоцируйте украинских спортсменов». К сожалению, у них совсем другая политика и руководство. Надо аккуратно относиться к нашим коллегам по спорту», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Россияне будут выступать с флагом и гимном, в состав сборной России вошли шесть спортсменов.