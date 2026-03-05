Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Глава ПКР Рожков рассказал об отношении к украинским паралимпийцам

Глава ПКР Рожков рассказал об отношении к украинским паралимпийцам
Комментарии

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал об отношении к украинским паралимпийцам.

«Мы относимся с пониманием к тем установкам, которые даются им. Я всегда говорил: «Не провоцируйте украинских спортсменов». К сожалению, у них совсем другая политика и руководство. Надо аккуратно относиться к нашим коллегам по спорту», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Россияне будут выступать с флагом и гимном, в состав сборной России вошли шесть спортсменов.

Материалы по теме
«Это их право». Рожков — о бойкоте некоторыми странами церемонии открытия Игр-2026
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android