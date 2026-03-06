Церемония открытия Паралимпиады-2026 в Милане: где смотреть онлайн, во сколько начало

Сегодня, 6 марта, в Вероне (Италия) состоится церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года. Её начало — в 22:00 по московскому времени.

В России к началу спортивного форума нет информации о показе шоу и соревнований официальными вещателями как на телевидении, так в интернете. Известно, что трансляции проведёт официальный YouTube-канал Международного паралимпийского комитета (МПК).

Ранее стало известно, что российские спортсмены станут участниками церемоний открытия и закрытия Паралимпийских игр — 2026 под своим флагом. В случае победы на Играх в их честь будет звучать национальный гимн.