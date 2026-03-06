«Это демократический мир». Президент МПК — об участии России на Паралимпиаде-2026

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс высказался по поводу участия российских и белорусских спортсменов на Играх-2026 с флагом и гимном. Он отметил, что в организации уважают все мнения касательно этого вопроса.

«Мы хотим, чтобы внимание было сосредоточено на спортсменах, чтобы спорт одержал верх над политикой. Когда члены организации проголосовали за это решение [допустить Россию и Беларусь с флагом и гимном], я понимал, что реакция будет сильной. Как международная организация мы должны понимать, что в разных регионах существуют разные мнения. Но мы уважаем все точки зрения, это демократический мир. И поскольку решение было принято демократическим путём, нужно понимать: демократия — это не только тогда, когда всё происходит так, как хочется тебе. Иногда всё происходит иначе, это тоже нужно принимать.

Почему России и Беларуси вернули флаг? Это хороший вопрос, но не ко мне. Его нужно задавать 91 члену организации, которые проголосовали за снятие отстранения», — приводит слова Парсонса SVT.