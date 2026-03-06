Скидки
Стало известно, кто понесёт флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Комментарии

Лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев выбраны в качестве знаменосцев сборной России на параде спортсменов в рамках церемонии открытия Паралимпийских игр — 2026. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК). Сегодня, 6 марта, в Вероне (Италия) зажжётся огонь соревнований.

Начало церемонии открытия — в 22:00 мск. В России к началу спортивного форума нет информации о показе мероприятия и соревнований официальными вещателями как на телевидении, так и в интернете. Известно, что трансляции проведёт официальный YouTube-канал Международного паралимпийского комитета (МПК).

Ранее президент МПК Эндрю Парсонс высказался по поводу участия российских и белорусских спортсменов на Играх-2026 с флагом и гимном. Он отметил, что в организации уважают все мнения касательно этого вопроса.

