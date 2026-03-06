Скидки
Спортсменам из России не стали выдавать подарочные смартфоны на Паралимпиаде-2026

Паралимпийцам из России не стали делать традиционные презенты в виде смартфонов. Об этом сообщил ТАСС.

Известно, что смартфоны входят в комплект подарков, выдаваемых спортсменам на Олимпиаде-2026 и Паралимпиаде-2026. Ранее смартфоны также не получили российские олимпийцы, выступавшие в Милане в нейтральном статусе.

Сегодня, 6 марта, в Вероне (Италия) состоится церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр. Начало мероприятия— в 22:00 мск. Сборную России представят шесть спортсменов, которые выступят под флагом страны. Ранее больше 13 стран объявили о бойкоте церемонии открытия из-за допуска россиян.

