Иран отказался участвовать в Паралимпиаде-2026

Паралимпийская сборная Ирана отказалась от участия в зимних Играх-2026 в Италии, сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом стало известно сегодня, 6 марта, в день открытия спортивного форума. Известно, что в турнире должен был выступить один иранский спортсмен. Это лыжник Абульфазл Хатиби Мианаеи. Ситуацию прокомментировал глава организации Эндрю Парсонс.

«Крайне разочаровывающая ситуация для мирового спорта и особенно для Абульфазла, что он не сможет безопасно добраться до своих третьих зимних Паралимпийских игр. С момента начала конфликта в субботу МПК и оргкомитет Милан-Кортина-2026 активно работали за кулисами вместе с НОК Ирана и национальной лыжной федерацией, пытаясь найти альтернативные маршруты, которые позволили бы иранской делегации безопасно добраться до Игр. Однако на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке риск для человеческой жизни остаётся слишком высоким.

Из-за того, что на значительной части территории Ирана нарушена работа систем связи, вести диалог с НПК Ирана и национальной лыжной федерацией было непросто. Нас уведомили, что обеспечить безопасный выезд невозможно, поэтому делегация не сможет приехать на Игры. Пропустить зимние Паралимпийские игры из-за обстоятельств, которые не зависят от спортсмена, после многих лет тренировок и самоотдачи — это по-настоящему тяжело. Мы искренне сочувствуем Абульфазлу в этот непростой момент», — приводит слова Парсонса пресс-служба организации.

Ранее президент МПК Эндрю Парсонс высказался по поводу участия российских и белорусских спортсменов на Играх-2026 с флагом и гимном. Он отметил, что в организации уважают все мнения касательно этого вопроса. В качестве знаменосцев сборной России на параде спортсменов выбраны лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.