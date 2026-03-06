Российские паралимпийцы впервые за 12 лет участвуют в церемонии открытия Игр с флагом

Сегодня, 6 марта, в Вероне (Италия) проходит церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года. Представители России приняли участие в мероприятии с флагом и государственной символикой.

Фото: кадр из трансляции

В церемонии открытия от сборной России участвуют четыре представителя: её ведущий Сергей Синякин, лыжница Анастасия Багиян, паралимпийский атташе делегации Екатерина Пронина и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

В России к началу спортивного форума нет информации о показе мероприятия и соревнований официальными вещателями как на телевидении, так и в интернете. Известно, что трансляцию проводит официальный YouTube-канал Международного паралимпийского комитета (МПК).