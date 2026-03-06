Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Российские паралимпийцы впервые за 12 лет участвуют в церемонии открытия Игр с флагом

Российские паралимпийцы впервые за 12 лет участвуют в церемонии открытия Игр с флагом
Комментарии

Сегодня, 6 марта, в Вероне (Италия) проходит церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года. Представители России приняли участие в мероприятии с флагом и государственной символикой.

Фото: кадр из трансляции

В церемонии открытия от сборной России участвуют четыре представителя: её ведущий Сергей Синякин, лыжница Анастасия Багиян, паралимпийский атташе делегации Екатерина Пронина и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

В России к началу спортивного форума нет информации о показе мероприятия и соревнований официальными вещателями как на телевидении, так и в интернете. Известно, что трансляцию проводит официальный YouTube-канал Международного паралимпийского комитета (МПК).

Материалы по теме
«Это настоящий позор». Кто и как бойкотирует Паралимпиаду-2026 из-за российского флага?
«Это настоящий позор». Кто и как бойкотирует Паралимпиаду-2026 из-за российского флага?
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android