Видео: российский флаг пронесли на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Сегодня, 6 марта, в Вероне (Италия) проходит церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр – 2026. Представители России приняли участие в мероприятии с флагом и государственной символикой.

Видео доступно в телеграм-канале Михаила Дегтярёва.

В составе российской делегации в церемонии открытия принимают участие четыре представителя: её ведущий Сергей Синякин, лыжница Анастасия Багиян, атташе паралимпийской делегации Екатерина Пронина и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

В России к началу спортивного форума нет информации о показе мероприятия и соревнований официальными вещателями как на телевидении, так и в интернете. Известно, что трансляцию проводит официальный YouTube-канал Международного паралимпийского комитета (МПК).