Зимние Паралимпийские игры 2026 официально начались

Сегодня, 6 марта, в Вероне (Италия) прошла церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года. Соревнования официально начались. Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла. В Вероне продолжаются различные представления.

Представители России приняли участие в мероприятии с флагом и государственной символикой. В церемонии открытия от сборной России участвуют четыре представителя: её ведущий Сергей Синякин, лыжница Анастасия Багиян, паралимпийский атташе делегации Екатерина Пронина и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Сборную России на Играх представят шесть спортсменов, которые выступят под флагом страны. Ранее больше 13 стран объявили о бойкоте церемонии открытия из-за допуска россиян.