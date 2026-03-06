Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Зимние Паралимпийские игры 2026 официально начались, прошла церемония открытия

Зимние Паралимпийские игры 2026 официально начались
Комментарии

Сегодня, 6 марта, в Вероне (Италия) прошла церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года. Соревнования официально начались. Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла. В Вероне продолжаются различные представления.

Представители России приняли участие в мероприятии с флагом и государственной символикой. В церемонии открытия от сборной России участвуют четыре представителя: её ведущий Сергей Синякин, лыжница Анастасия Багиян, паралимпийский атташе делегации Екатерина Пронина и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Сборную России на Играх представят шесть спортсменов, которые выступят под флагом страны. Ранее больше 13 стран объявили о бойкоте церемонии открытия из-за допуска россиян.

Материалы по теме
«Это настоящий позор». Кто и как бойкотирует Паралимпиаду-2026 из-за российского флага?
«Это настоящий позор». Кто и как бойкотирует Паралимпиаду-2026 из-за российского флага?
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android