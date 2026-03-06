Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Российские спортсмены вышли с флагом и символикой. Фото церемонии открытия Паралимпиады

Российские спортсмены вышли с флагом и символикой. Фото церемонии открытия Паралимпиады
Комментарии

6 марта в античном амфитеатре «Арена ди Верона» прошла церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года. Впервые с 2014 года российская делегация вышла на парад спортсменов с флагом страны и в костюмах, содержащих элементы национального декора.

В церемонии открытия от сборной России приняли участие четыре представителя: её ведущий Сергей Синякин, лыжница Анастасия Багиян, паралимпийский атташе делегации Екатерина Пронина и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Также с национальной символикой представлена на Паралимпиаде и Республика Беларусь. Флаги участвующих в параде спортсменов стран несли волонтёры.

Всего в Паралимпиаде-2026 участвуют шесть российских спортсменов: Анастасия Багиян, Иван Голубков (оба – лыжные гонки), Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев (оба – горные лыжи), Филипп Шеббо Монзер и Дмитрий Фадеев (парасноуборд).

Лучшие фото церемонии открытия Паралимпиады-2026 — в фотоподборке «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android