Российские спортсмены вышли с флагом и символикой. Фото церемонии открытия Паралимпиады

6 марта в античном амфитеатре «Арена ди Верона» прошла церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года. Впервые с 2014 года российская делегация вышла на парад спортсменов с флагом страны и в костюмах, содержащих элементы национального декора.

В церемонии открытия от сборной России приняли участие четыре представителя: её ведущий Сергей Синякин, лыжница Анастасия Багиян, паралимпийский атташе делегации Екатерина Пронина и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Также с национальной символикой представлена на Паралимпиаде и Республика Беларусь. Флаги участвующих в параде спортсменов стран несли волонтёры.

Всего в Паралимпиаде-2026 участвуют шесть российских спортсменов: Анастасия Багиян, Иван Голубков (оба – лыжные гонки), Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев (оба – горные лыжи), Филипп Шеббо Монзер и Дмитрий Фадеев (парасноуборд).

