Паралимпиада 2026 в Милане: расписание соревнований на 7 марта

Паралимпиада 2026 в Милане: расписание соревнований на 7 марта
Сегодня, 7 марта, в Италии пройдёт соревновательный день Паралимпиады — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Паралимпиада-2026. Расписание на 7 марта (время московское):

Горнолыжный спорт
11:30. Женщины. Скоростной спуск (с нарушением зрения). Финал.
12:50. Мужчины. Скоростной спуск (с нарушением зрения). Финал.

Кёрлинг на колясках
11:35. Командный микст. 1-й тур. Южная Корея — Латвия.
11:35. Командный микст. 1-й тур. США — Китай.
11:35. Командный микст. 1-й тур. Норвегия — Швеция.
11:35. Командный микст. 1-й тур. Великобритания — Словакия.
16:35. Парный микст. 5-й тур. Южная Корея — США.
16:35. Парный микст. 5-й тур. Китай — Эстония.
16:35. Парный микст. 5-й тур. Италия — Латвия.
16:35. Парный микст. 5-й тур. Япония — Великобритания.
20:35. Командный микст. 2-й тур. США — Великобритания.
20:35. Командный микст. 2-й тур. Италия — Канада.
20:35. Командный микст. 2-й тур. Латвия — Словакия.
20:35. Командный микст. 2-й тур. Швеция — Южная Корея.

Биатлон
12:00. Женщины. Спринт (сидя).
12:35. Мужчины. Спринт (сидя).
14:00. Женщины. Спринт (стоя).
14:40. Мужчины. Спринт (стоя).
15:15. Женщины. Спринт (с нарушением зрения).
15:50. Мужчины. Спринт (с нарушением зрения).

Следж-хоккей
12:05. Группа В. 1-й тур. Чехия — Япония.
15:35. Группа А. 1-й тур. Китай — Германия.
19:05. Группа А. 1-й тур. США — Италия.
22:35. Группа В. 1-й тур. Канада — Словакия.

Сноуборд
13:00. Женщины (ампутация ниже колена). Посев.
13:21. Мужчины (нарушение верхних конечностей). Посев.
13:42. Мужчины (ампутация выше колена). Посев.
14:03. Мужчины (ампутация ниже колена). Посев.

Ранее представители России приняли участие в церемонии открытия соревнований с флагом и государственной символикой. Сборную России на Играх представят шесть спортсменов, которые выступят под флагом страны. Ранее больше 13 стран объявили о бойкоте церемонии открытия из-за допуска россиян.

