Варвара Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде-2026
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр — 2026 в Италии в скоростном спуске. Ворончихина выступает в категории LW6/8-2 стоя. Она преодолела дистанцию за 1.24,47 и принесла российской команде первую медаль на Паралимпиаде-2026.

Победу одержала шведская горнолыжница Эбба Оршё (1.22,00). Серебряную медаль завоевала француженка Орели Ришар (1.23,71).

Паралимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, женщины, стоя. Результаты:

  1. Эбба Оршё (Швеция) — 1.22,00.
  2. Орели Ришар (Франция) — отставание 1,71.
  3. Варвара Ворончихина (Россия) +2,47.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.

Россия поедет на Паралимпиаду с флагом впервые с 2014-го. Колоссальный прорыв!
