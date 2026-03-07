Михаил Дегтярёв отреагировал на первую медаль россиян на Паралимпиаде-2026

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отреагировал на бронзовую медаль российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх — 2026 в Италии в скоростном спуске.

«Наша первая медаль на Паралимпиаде в Италии! Наша горнолыжница Варвара Ворончихина взяла бронзу в скоростном спуске стоя. Поздравляем от души!» — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

Ворончихина выступает в категории LW6/8-2 стоя. Она преодолела дистанцию за 1.24,47 и принесла российской команде первую медаль на Паралимпиаде-2026. Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.