«Показала, на что способна». Ворончихина — о бронзе на Паралимпиаде-2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали Паралимпийских игр — 2026 в Италии в скоростном спуске. Ворончихина выступает в категории LW6/8-2 стоя. Она преодолела дистанцию за 1.24,47 и принесла российской команде первую медаль на Паралимпиаде-2026.

«На самом деле безумно рада. Возможно, ещё не осознала, но это моя первая медаль. Тренировки давались непросто, было сложно привыкнуть к снегу, к атмосфере – ответственный, тяжёлый старт. Сегодня собралась и показала, на что способна.

Флаг и гимн? Ты не думаешь, где символика наклеена и будут ли за это санкции или нет. Гордость однозначно! Приятно, что наш флаг висел на открытии. Церемония прошла очень красиво. Мы довольно заранее приехали – в середине февраля, ничего не зная, ва‑банк, чтобы адаптироваться. На каждый старт рассчитываю и выкладываюсь по максимуму. Не люблю говорить заранее, просто хочу быть здесь», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

