«Гордость». Призёр Паралимпиады-2026 — о выступлении под российским флагом

Комментарии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина поделилась впечатлениями от выступления на Паралимпийских играх — 2026 в Италии под российским флагом. В скоростном спуске спортсменка принесла российской команде первую медаль на Паралимпиаде-2026.

«Честно, очень непривычно то, что ты уже можешь не думать о том, что у тебя где-то твоя символика наклеена и за это будут какие-то проблемы или санкции. Действительно, гордость. Это очень приятно, безумно. И то, что на трибунах наш флаг висит на открытии. Вчера я посмотрела церемонию открытия, дождалась нашего выхода, посмотрела, как несли флаг, всё это очень красиво», — приводит слова Ворончихиной ТАСС.

«Показала, на что способна». Ворончихина — о бронзе на Паралимпиаде-2026
