Россиянин Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске стоя на Паралимпиаде-2026

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске стоя в рамках Паралимпиады-2026 в Италии в категории LW6/8-2, показав время 1.18,94 секунды.

Золото Паралимпиады выиграл швейцарец Робин Куше с результатом 1.17,79 секунды, второе место занял француз Артур Боше, который отстал от лидера на 0,61 секунды.

Паралимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, мужчины, стоя. Результаты:

Робин Куше (Швейцария) — 1.17,79. Артур Боше (Франция) — отставание 0,61. Алексей Бугаев (Россия) +1,15.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.