Россиянин Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске стоя на Паралимпиаде-2026
Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске стоя в рамках Паралимпиады-2026 в Италии в категории LW6/8-2, показав время 1.18,94 секунды.
Золото Паралимпиады выиграл швейцарец Робин Куше с результатом 1.17,79 секунды, второе место занял француз Артур Боше, который отстал от лидера на 0,61 секунды.
Паралимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, мужчины, стоя. Результаты:
- Робин Куше (Швейцария) — 1.17,79.
- Артур Боше (Франция) — отставание 0,61.
- Алексей Бугаев (Россия) +1,15.
Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.
