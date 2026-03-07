Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 7 марта 2026 года

Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 7 марта 2026 года
Комментарии

Сегодня, 7 марта, в Италии прошёл соревновательный день Паралимпиады — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом состязаний.

По итогам дня сборная Украины захватила лидерство в медальном зачёте. В активе спортсменов шесть медалей (три золотые, одна серебряная и две бронзовые). Вторую строчку занимают представители Китая (две золотые, две серебряные и две бронзовые медали), а тройку лидеров замыкают австрийские атлеты (две золотые медали).

Сборная России располагается на 15-й строчке. Горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев выиграли бронзовые медали в скоростном спуске в категории LW6/8-2.

Материалы по теме
Россияне добыли первые медали Паралимпиады. Наших впервые за 12 лет награждали с флагом!
Россияне добыли первые медали Паралимпиады. Наших впервые за 12 лет награждали с флагом!
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android