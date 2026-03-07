Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 7 марта 2026 года

Сегодня, 7 марта, в Италии прошёл соревновательный день Паралимпиады — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом состязаний.

По итогам дня сборная Украины захватила лидерство в медальном зачёте. В активе спортсменов шесть медалей (три золотые, одна серебряная и две бронзовые). Вторую строчку занимают представители Китая (две золотые, две серебряные и две бронзовые медали), а тройку лидеров замыкают австрийские атлеты (две золотые медали).

Сборная России располагается на 15-й строчке. Горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев выиграли бронзовые медали в скоростном спуске в категории LW6/8-2.