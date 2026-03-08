Паралимпиада 2026 в Милане: результаты соревнований на 7 марта

В субботу, 7 марта, в Италии прошёл первый соревновательный день Паралимпиады — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состязаний.

Паралимпиада-2026. Результаты соревнований на 7 марта:

Горнолыжный спорт

Женщины. Скоростной спуск (с нарушением зрения)

1. Вероника Айгнер (Австрия).

2. Кьяра Маццель (Италия).

3. Александра Рексова (Словакия).

Женщины. Скоростной спуск (стоя)

1. Эбба Оршё (Швеция).

2. Орели Ришар (Франция).

3. Варвара Ворончихина (Россия).

Женщины. Скоростной спуск (сидя)

1. Анна-Лена Форстер (Германия).

2. Одри Паскуаль (Испания).

3. Ситон Лью (Китай).

Мужчины. Скоростной спуск (с нарушением зрения)

1. Йоханнес Айгнер (Австрия).

2. Калле Эрикссон (Канада).

3. Джакомо Бертаньолли (Италия).

Мужчины. Скоростной спуск (стоя)

1. Робин Куш (Швейцария).

2. Артур Бауше (Франция).

3. Алексей Бугаев (Россия).

Мужчины. Скоростной спуск (сидя)

1. Йеспер Педерсен (Норвегия).

2. Нильс де Ланген (Нидерланды).

3. Курт Оатвей (Канада).

Кёрлинг на колясках

Командный микст. 1-й тур. Южная Корея — Латвия — 10:2.

Командный микст. 1-й тур. США — Китай — 12:7.

Командный микст. 1-й тур. Норвегия — Швеция — 6:2.

Командный микст. 1-й тур. Великобритания — Словакия 2:9.

Парный микст. 5-й тур. Южная Корея — США — 10:1.

Парный микст. 5-й тур. Китай — Эстония — 12:2.

Парный микст. 5-й тур. Италия — Латвия — 4:9.

Парный микст. 5-й тур. Япония — Великобритания 2:11.

Командный микст. 2-й тур. США — Великобритания 5:6.

Командный микст. 2-й тур. Италия — Канада — 8:9.

Командный микст. 2-й тур. Латвия — Словакия — 9:0.

Командный микст. 2-й тур. Швеция — Южная Корея — 8:6.

Биатлон

Женщины. Спринт (сидя)

1. Оксана Мастерс (США).

2. Кендалл Гретш (США).

3. Аня Викер (Германия).

Мужчины. Спринт (сидя)

1. Тарас Рад (Украина).

2. Лью Ментао (Китай).

3. Лью Сю (Китай).

Женщины. Спринт (стоя)

1. Александра Кононова (Украина).

2. Натали Вилки (Канада).

3. Людмила Ляшенко (Украина).

Мужчины. Спринт (с нарушением зрения)

1. Александр Казик (Украина).

2. Ярослав Решетницкий (Украина).

3. Анатолий Ковалевский (Украина).

Следж-хоккей

Группа В. 1-й тур. Чехия — Япония — 3:2.

Группа А. 1-й тур. Китай — Германия — 12:0.

Группа А. 1-й тур. США — Италия — 14:1.

Группа В. 1-й тур. Канада — Словакия — 8:0.