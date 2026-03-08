Паралимпиада 2026 в Милане: расписание соревнований на 8 марта

Сегодня, 8 марта, в Италии пройдёт второй соревновательный день Паралимпиады — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.
Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 8 марта (время московское):
Кёрлинг на колясках
11:35. Командный микст. 3-й тур. Швеция — Латвия.
11:35. Командный микст. 3-й тур. Италия — Китай.
11:35. Командный микст. 3-й тур. Словакия — Норвегия.
11:35. Командный микст. 3-й тур. Канада — Великобритания.
16:35. Парный микст. 6-й тур. Великобритания — Китай.
16:35. Парный микст. 6-й тур. Латвия — Южная Корея.
16:35. Парный микст. 6-й тур. Эстония — Япония.
16:35. Парный микст. 6-й тур. США — Италия.
20:35. Командный микст. 4-й тур. США — Италия.
20:35. Командный микст. 4-й тур. Канада — Норвегия.
20:35. Командный микст. 4-й тур. Китай — Южная Корея.
Биатлон
12:00. Женщины. Индивидуальная гонка (сидя).
12:35. Мужчины. Индивидуальная гонка (сидя).
14:00. Женщины. Индивидуальная гонка (стоя).
14:40. Мужчины. Индивидуальная гонка (стоя).
15:15. Женщины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения).
15:50. Мужчины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения).
Сноуборд
13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/8 финала.
13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/8 финала.
13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/8 финала.
13:00. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/8 финала.
13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/4 финала.
13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/4 финала.
13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/4 финала.
13:33. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/4 финала.
14:10. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/2 финала.
14:15. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/2 финала.
14:20. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/2 финала.
14:25. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/2 финала.
14:32. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). Финал.
14:35. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). Финал.
14:44. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). Финал.
14:49. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). Финал.
Ранее представители России приняли участие в церемонии открытия соревнований с флагом и государственной символикой. Сборную России на Играх представят шесть спортсменов, которые выступят под флагом страны. Ранее больше 13 стран объявили о бойкоте церемонии открытия из-за допуска россиян.