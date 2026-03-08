Паралимпиада 2026 в Милане: расписание соревнований на 8 марта

Сегодня, 8 марта, в Италии пройдёт второй соревновательный день Паралимпиады — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 8 марта (время московское):

Кёрлинг на колясках

11:35. Командный микст. 3-й тур. Швеция — Латвия.

11:35. Командный микст. 3-й тур. Италия — Китай.

11:35. Командный микст. 3-й тур. Словакия — Норвегия.

11:35. Командный микст. 3-й тур. Канада — Великобритания.

16:35. Парный микст. 6-й тур. Великобритания — Китай.

16:35. Парный микст. 6-й тур. Латвия — Южная Корея.

16:35. Парный микст. 6-й тур. Эстония — Япония.

16:35. Парный микст. 6-й тур. США — Италия.

20:35. Командный микст. 4-й тур. США — Италия.

20:35. Командный микст. 4-й тур. Канада — Норвегия.

20:35. Командный микст. 4-й тур. Китай — Южная Корея.

Биатлон

12:00. Женщины. Индивидуальная гонка (сидя).

12:35. Мужчины. Индивидуальная гонка (сидя).

14:00. Женщины. Индивидуальная гонка (стоя).

14:40. Мужчины. Индивидуальная гонка (стоя).

15:15. Женщины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения).

15:50. Мужчины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения).

Сноуборд

13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/8 финала.

13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/8 финала.

13:00. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/8 финала.

13:00. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/8 финала.

13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/4 финала.

13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/4 финала.

13:33. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/4 финала.

13:33. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/4 финала.

14:10. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/2 финала.

14:15. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). 1/2 финала.

14:20. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). 1/2 финала.

14:25. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). 1/2 финала.

14:32. Женщины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). Финал.

14:35. Мужчины. Сноуборд-кросс (нарушение верхних конечностей). Финал.

14:44. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация выше колена). Финал.

14:49. Мужчины. Сноуборд-кросс (ампутация ниже колена). Финал.

Ранее представители России приняли участие в церемонии открытия соревнований с флагом и государственной символикой. Сборную России на Играх представят шесть спортсменов, которые выступят под флагом страны. Ранее больше 13 стран объявили о бойкоте церемонии открытия из-за допуска россиян.