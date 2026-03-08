Скидки
Российские паралимпийцы не смогли выйти в полуфинал сноуборд-кросса на Играх-2026

Дмитрий Фадеев
Комментарии

Паралимпийцы из России Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер не смогли пробиться в 1/2 финала соревнований по сноуборд-кроссу в рамках Игр-2026 в Италии. Во втором четвертьфинале они заняли третье и четвёртое места соответственно.

Фадеев проиграл победителю из США Майку Шульцу 4,84 секунды, Шеббо Монзер — 15,21.

Ранее представители России приняли участие в церемонии открытия соревнований с флагом и государственной символикой. Сборную России на Играх представляет шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны. В активе сборной России уже две бронзовые медали. Их принесли горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев.

