Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 8 марта 2026 года

Сегодня, 8 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом. Россия располагается на 17-м месте, лидером стал Китай.

Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 8 марта):

1. Китай — восемь золотых — пять серебряных — три бронзовые (всего — 16).

2. Украина — 3 — 2 — 5 (10).

3. Австрия 2 — 0 — 0 (2).

4. Канада — 1- 3 — 2 (6).

5. США — 1 — 3 — 1 (5).

6. Франция — 1 — 2 — 0 (3).

7. Германия — 1 — 1 — 5 (7).

8. Италия — 1 — 1 — 1 (3).

9. Южная Корея — 1 — 0 — 1 (2).

9. Швейцария — 1 — 0 — 1 (2).

...

17. Россия — 0 — 0 — 2 (2).