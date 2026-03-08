Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Паралимпиада 2026 в Италии: медальный зачёт на 8 марта 2026 года

Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 8 марта 2026 года
Комментарии

Сегодня, 8 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом. Россия располагается на 17-м месте, лидером стал Китай.

Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 8 марта):

1. Китай — восемь золотых — пять серебряных — три бронзовые (всего — 16).
2. Украина — 3 — 2 — 5 (10).
3. Австрия 2 — 0 — 0 (2).
4. Канада — 1- 3 — 2 (6).
5. США — 1 — 3 — 1 (5).
6. Франция — 1 — 2 — 0 (3).
7. Германия — 1 — 1 — 5 (7).
8. Италия — 1 — 1 — 1 (3).
9. Южная Корея — 1 — 0 — 1 (2).
9. Швейцария — 1 — 0 — 1 (2).
...
17. Россия — 0 — 0 — 2 (2).

Материалы по теме
Россияне добыли первые медали Паралимпиады. Наших впервые за 12 лет награждали с флагом!
Россияне добыли первые медали Паралимпиады. Наших впервые за 12 лет награждали с флагом!
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android