Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 8 марта 2026 года

Сегодня, 8 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом. Россия располагается на 17-м месте, лидером стал Китай.
Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 8 марта):
1. Китай — восемь золотых — пять серебряных — три бронзовые (всего — 16).
2. Украина — 3 — 2 — 5 (10).
3. Австрия 2 — 0 — 0 (2).
4. Канада — 1- 3 — 2 (6).
5. США — 1 — 3 — 1 (5).
6. Франция — 1 — 2 — 0 (3).
7. Германия — 1 — 1 — 5 (7).
8. Италия — 1 — 1 — 1 (3).
9. Южная Корея — 1 — 0 — 1 (2).
9. Швейцария — 1 — 0 — 1 (2).
...
17. Россия — 0 — 0 — 2 (2).