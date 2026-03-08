Паралимпиада 2026 в Милане: результаты соревнований на 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состязаний. Россияне в сноуборде не смогли пробиться в 1/2 финала.

Паралимпиада-2026. Результаты соревнований на 8 марта:

Сноуборд

Мужчины. Сноуборд-кросс (SB-LL1). 1/4 финала:

1. Майк Шульц (США).

2. Ноа Эллиот (США).

3. Дмитрий Фадеев (Россия).

4. Филипп Монзер Шеббо (Россия).

Женщины. Сноуборд-кросс (SB-LL2). Финал:

1. Сесиль Эрнандес (Франция).

2. Кейт Дельсон (США).

3. Ван Синьюй (Китай).

Мужчины. Сноуборд-кросс (SB-LL1). Финал:

1. У Чжунвэй (Китай).

2. Ноа Эллиот (США).

3. Тайлер Тёрнер (Канада).

Мужчины. Сноуборд-кросс (SB-LL2). Финал:

1. Эмануэль Ператонер (Италия).

2. Бен Тюдофе (Канада).

3. Ли Джехюк (Южная Корея).

Мужчины. Сноуборд-кросс (SB-LL2). Финал:

1. Цзи Лицзя (Китай).

2. Цжу Юнган (Китай).

3. Арон Фарни (Швейцария).

Кёрлинг на колясках:

Командный микст. 3-й тур. Швеция — Латвия — 10:2.

Командный микст. 3-й тур. Италия — Китай — 3:5.

Командный микст. 3-й тур. Словакия — Норвегия — 6:4.

Командный микст. 3-й тур. Канада — Великобритания — 5:4.

Парный микст. 6-й тур. Великобритания — Китай — 5:10.

Парный микст. 6-й тур. Латвия — Южная Корея — 5:4.

Парный микст. 6-й тур. Эстония — Япония — 3:8.

Парный микст. 6-й тур. США — Италия — 7:5.

Командный микст. 4-й тур. США — Италия — 10:1.

Командный микст. 4-й тур. Канада — Норвегия — 9:2.

Командный микст. 4-й тур. Китай — Южная Корея — 7:5.

Биатлон

Женщины. Индивидуальная гонка (сидя):

1. Ким Юнджи (Южная Корея).

2. Аня Викер (Германия).

3. Кендалл Гретш (США).

Мужчины. Индивидуальная гонка (сидя):

1. Лью Сю (Китай).

2. Мао Чжангву (Китай).

3. Тарас Рад (Украина).

Женщины. Индивидуальная гонка (стоя):

1. Натали Вилки (Канада).

2. Людмила Ляшенко (Украина).

3. Чжао Чжицин (Китай).

Мужчины. Индивидуальная гонка (стоя):

1. Тарас Рад (Китай).

2. Марк Арендз (Канада).

3. Марко Майер (Германия).

Женщины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения):

1. Ван Юэ (Китай).

2. Симона Бубеничкова (Чехия).

3. Йоханна Ректенвальд (Германия).

Мужчины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения):

1. Дан Хэсон (Китай).

2. Максим Мурашковский (Украина).

3. Дмитрий Суярко (Украина).