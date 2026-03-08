Паралимпиада 2026 в Милане: результаты соревнований на 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состязаний. Россияне в сноуборде не смогли пробиться в 1/2 финала.
Паралимпиада-2026. Результаты соревнований на 8 марта:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс (SB-LL1). 1/4 финала:
1. Майк Шульц (США).
2. Ноа Эллиот (США).
3. Дмитрий Фадеев (Россия).
4. Филипп Монзер Шеббо (Россия).
Женщины. Сноуборд-кросс (SB-LL2). Финал:
1. Сесиль Эрнандес (Франция).
2. Кейт Дельсон (США).
3. Ван Синьюй (Китай).
Мужчины. Сноуборд-кросс (SB-LL1). Финал:
1. У Чжунвэй (Китай).
2. Ноа Эллиот (США).
3. Тайлер Тёрнер (Канада).
Мужчины. Сноуборд-кросс (SB-LL2). Финал:
1. Эмануэль Ператонер (Италия).
2. Бен Тюдофе (Канада).
3. Ли Джехюк (Южная Корея).
Мужчины. Сноуборд-кросс (SB-LL2). Финал:
1. Цзи Лицзя (Китай).
2. Цжу Юнган (Китай).
3. Арон Фарни (Швейцария).
Кёрлинг на колясках:
Командный микст. 3-й тур. Швеция — Латвия — 10:2.
Командный микст. 3-й тур. Италия — Китай — 3:5.
Командный микст. 3-й тур. Словакия — Норвегия — 6:4.
Командный микст. 3-й тур. Канада — Великобритания — 5:4.
Парный микст. 6-й тур. Великобритания — Китай — 5:10.
Парный микст. 6-й тур. Латвия — Южная Корея — 5:4.
Парный микст. 6-й тур. Эстония — Япония — 3:8.
Парный микст. 6-й тур. США — Италия — 7:5.
Командный микст. 4-й тур. США — Италия — 10:1.
Командный микст. 4-й тур. Канада — Норвегия — 9:2.
Командный микст. 4-й тур. Китай — Южная Корея — 7:5.
Биатлон
Женщины. Индивидуальная гонка (сидя):
1. Ким Юнджи (Южная Корея).
2. Аня Викер (Германия).
3. Кендалл Гретш (США).
Мужчины. Индивидуальная гонка (сидя):
1. Лью Сю (Китай).
2. Мао Чжангву (Китай).
3. Тарас Рад (Украина).
Женщины. Индивидуальная гонка (стоя):
1. Натали Вилки (Канада).
2. Людмила Ляшенко (Украина).
3. Чжао Чжицин (Китай).
Мужчины. Индивидуальная гонка (стоя):
1. Тарас Рад (Китай).
2. Марк Арендз (Канада).
3. Марко Майер (Германия).
Женщины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения):
1. Ван Юэ (Китай).
2. Симона Бубеничкова (Чехия).
3. Йоханна Ректенвальд (Германия).
Мужчины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения):
1. Дан Хэсон (Китай).
2. Максим Мурашковский (Украина).
3. Дмитрий Суярко (Украина).