Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 9 марта

Сегодня, 9 марта, в Италии пройдёт очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.
Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 9 марта (время московское):
Кёрлинг
11:35. Смешанные команды. Швеция — США
11:35. Смешанные команды. Канада — Латвия.
11:35. Смешанные команды. Словакия — Италия.
11:35. Смешанные команды. Корея — Великобритания.
16:35. Микст. Латвия — Япония.
16:35. Микст. Италия — Великобритания.
16:35. Микст. США — Китай.
16:35. Микст. Корея — Эстония.
20:45. Смешанные команды. Корея — Словакия.
20:45. Смешанные команды. Великобритания — Швеция.
20:45. Смешанные команды. США — Латвия.
20:45. Смешанные команды. Норвегия — Китай.
Горнолыжный спорт
11:30. Женщины. Супергигант (стоя).
12:25. Женщины. Супергигант (сидя).
12:50. Мужчины. Супергигант (с нарушением зрения).
13:15. Мужчины. Супергигант (стоя).
13:55. Мужчины. Супергигант (сидя).
Хоккей
12:05. Китай — Италия. Группа А.
15:35. Чехия — Словакия. Группа В.
19:05. Германия — США. Группа А.
22:35. Япония — Канада. Группа В.
Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.