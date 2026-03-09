Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 9 марта

Сегодня, 9 марта, в Италии пройдёт очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 9 марта (время московское):

Кёрлинг

11:35. Смешанные команды. Швеция — США

11:35. Смешанные команды. Канада — Латвия.

11:35. Смешанные команды. Словакия — Италия.

11:35. Смешанные команды. Корея — Великобритания.

16:35. Микст. Латвия — Япония.

16:35. Микст. Италия — Великобритания.

16:35. Микст. США — Китай.

16:35. Микст. Корея — Эстония.

20:45. Смешанные команды. Корея — Словакия.

20:45. Смешанные команды. Великобритания — Швеция.

20:45. Смешанные команды. США — Латвия.

20:45. Смешанные команды. Норвегия — Китай.

Горнолыжный спорт

11:30. Женщины. Супергигант (стоя).

12:25. Женщины. Супергигант (сидя).

12:50. Мужчины. Супергигант (с нарушением зрения).

13:15. Мужчины. Супергигант (стоя).

13:55. Мужчины. Супергигант (сидя).

Хоккей

12:05. Китай — Италия. Группа А.

15:35. Чехия — Словакия. Группа В.

19:05. Германия — США. Группа А.

22:35. Япония — Канада. Группа В.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.