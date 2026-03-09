Скидки
Варвара Ворончихина выиграла золото в супергиганте стоя на Паралимпиаде-2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла золото в супергиганте стоя в рамках Паралимпиады-2026 в Италии в категории LW6/8-2, показав время 1.15,60. Это первая золотая медаль для россиян на этой Паралимпиаде.

Второй стала француженка Орели Ришар, отстав от лидера на 1,96. Тройку призёров замкнула шведка Эбба Оршё (+2,04).

Паралимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Супергигант, стоя. Женщины. Результаты:

  1. Варвара Ворончихина (Россия) — 1.15,60.
  2. Орели Ришар (Франция) — отставание 1,96.
  3. Эбба Оршё (Швеция) +2,04.

Ранее Ворончихина стала бронзовым призёром Паралимпиады-2026 в скоростном спуске.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.

