Министр спорта Дегтярёв поздравил горнолыжницу Ворончихину с победой на Паралимпиаде-2026

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв поздравил российскую горнолыжницу Варвару Ворончихину с победой в супергиганте на Паралимпийских играх — 2026 в Италии.

«Поздравим Варвару Ворончихину с первой золотой медалью для России на Паралимпиаде в Милане и Кортине в супергиганте. Молодец. Звучит гимн России», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Ворончихина победила супергиганте стоя в категории LW6/8-2, показав время 1.15,60. Это первая золотая медаль для россиян на этой Паралимпиаде. Ранее россиянка стала бронзовым призёром Паралимпиады-2026 в скоростном спуске.