Бубнов отреагировал на победу Ворончихиной в супергиганте стоя на Паралимпиаде-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на победу российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной в супергиганте стоя на Паралимпиаде-2026. Ворончихина выиграла золото в категории LW6/8-2, показав время 1.15,60. Эта медаль стала первой золотой для россиян на Паралимпиаде.

«Победа будет за нами: первое золото. Ура! Вот это подарок на женский праздник весны! Первое золото на Паралимпиаде в Италии для России принесла горнолыжница Варвара Ворончихина! Она одержала победу в супергиганте.

Ранее Варвара завоевала бронзу на Играх, заняв третье место в скоростном спуске стоя, уступив всего 2,47 секунды шведке Эббе Орсйо.Теперь нам, мужикам, надо не отставать. И не только на Олимпиаде», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

