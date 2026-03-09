Скидки
Горнолыжница Ворончихина посвятила победу на Паралимпиаде-2026 ушедшему из жизни дедушке

Горнолыжница Ворончихина посвятила победу на Паралимпиаде-2026 ушедшему из жизни дедушке
Комментарии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала, что посвятила победу на Паралимпийских играх — 2026 в Италии ушедшему из жизни дедушке.

«Меня так накрывали эмоции, не могла поверить, что выиграла. Вчера было очень трудно, это не моя любимая дисциплина, сложно было собраться. На тренировках не очень хорошо себя чувствовала. Рада, что получилось выступить достойно.

Посвящаю эту медаль моему дедушке, Александру Ивановичу Малышеву. Он ушёл год назад, к сожалению, не смог дождаться. Это должно было случиться раньше, но в Пекине нас выгнали. Хочу поблагодарить всех фанатов, у нас большая страна», — приводит слова Ворончихиной «РИА Новости Спорт».

Варвара Ворончихина выиграла золото в супергиганте стоя в категории LW6/8-2, показав время 1.15,60. Это первая золотая медаль для россиян на этой Паралимпиаде.

