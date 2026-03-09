Скидки
Ворончихина рассказала, что иностранная пресса постоянно задаёт ей вопросы о политике

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала, что на Паралимпийских играх — 2026 в Италии иностранные журналисты постоянно задают ей вопросы о политике, но она не хочет о ней говорить.

«Иностранная пресса спрашивает про проезд, эмоции, чувства. Но также про политику, которую я не хочу затрагивать. Зачем об этом говорить? Это спорт, все равны. Хочется просто наслаждаться атмосферой», — приводит слова Ворончихиной «РИА Новости Спорт».

Варвара Ворончихина выиграла золото в супергиганте стоя в категории LW6/8-2, показав время 1.15,60. Это первая золотая медаль для россиян на этой Паралимпиаде.

