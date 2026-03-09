Скидки
Россиянин Алексей Бугаев стал четвёртым в супергиганте стоя на Паралимпиаде-2026

Россиянин Алексей Бугаев стал четвёртым в супергиганте стоя на Паралимпиаде-2026
Комментарии

Российский горнолыжник Алексей Бугаев занял четвёртое место в супергиганте стоя в рамках Паралимпиады-2026 в Италии в категории LW6/8-2. Он показал результат 1.14,11.

Победителем стал швейцарец Робин Куше с результатом 1.12,12. Серебро выиграл Патрик Халгрен, отстав от лидера на 0,98. Бронзовым призёром стал Жюль Сежер из Франции (+1,47).

Паралимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Супергигант, мужчины, стоя. Результаты:

  1. Робин Куше (Швейцария) — 1,12,12.
  2. Патрик Халгрен (США) — отставание 0,98.
  3. Жюсь Сежер (Франция) +1,47.
  4. Алексей Бугаев (Россия) +1,99.

Ранее Бугаев выиграл бронзу Паралимпиады-2026 в скоростном спуске.

