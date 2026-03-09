«Соскучились». В Госдуме поздравили россиян с медалями на Паралимпиаде с флагом и гимном

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв поздравил россиян с медалями на Паралимпийских играх — 2026 в Италии. В активе российских атлетов одна золотая медаль и две бронзовые.

«Хочу присоединиться ко всем поздравлениям наших лыжников с медалями на Паралимпиаде. Это очень важно для всей нашей команды. Мы соскучились — давно не видели наших ребят на подиуме с флагом и гимном. Заезд Ворончихиной очень крутой, прекрасная победа — даже придраться не к чему. Поздравляем и Павла Рожкова, всю его команду. Работа для участия наших спортсменов на Паралимпийских играх была проделана колоссальная. И мы не просто участвуем, но ещё и с флагом, гимном, в национальной форме. Это было очень нужно нашим спортсменам. Пусть сегодня уже 9 марта, будем считать, что Варвара сделала прекрасный подарок всем девушкам на праздник», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.