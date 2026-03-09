Скидки
Рожков заявил, что много иностранцев поздравили ПКР с первым золотом на Играх-2026

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что множество представителей зарубежных стран поздравили Паралимпийский комитет России (ПКР) с первой золотой медалью на Паралимпиаде в Италии.

«К нам подходят руководители многих национальных паралимпийских комитетов и поздравляют. Поздравляют волонтёры, болельщики, все.

Все очень дружелюбны. Вчера после парасноуборда остановились в городе — были на разрыв, все хотели с нами сфотографироваться, сказать добрые слова», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Первое золото Паралимпиады-2026 для России завоевала Варвара Ворончихина в супергиганте стоя в категории LW6/8-2, показав время 1.15,60.

Видео
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
