Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 9 марта

Сегодня, 9 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состязаний.
Паралимпиада-2026. Результаты соревнований 9 марта:
Кёрлинг
Смешанные команды. Швеция — США — 1:7.
Смешанные команды. Канада — Латвия — 11:1.
Смешанные команды. Словакия — Италия — 0:10.
Смешанные команды. Корея — Великобритания — 7:6.
Микст. Латвия — Япония — 10:4.
Микст. Италия — Великобритания — 11:10.
Микст. США — Китай — 7:6.
Микст. Корея — Эстония — 10:0.
Смешанные команды. Корея — Словакия — 7:5.
Смешанные команды. Великобритания — Швеция — 5:6.
Смешанные команды. США — Латвия — 6:8.
Смешанные команды. Норвегия — Китай — 2:11.
Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант (стоя):
1. Варвара Ворончихина (Россия) — 1.15,60.
2. Орели Ришар (Франция) — отставание 1,96.
3. Эбба Оршё (Швеция) +2,04.
Женщины. Супергигант (сидя):
1. Одри Паскуаль Секо (Испания) — 1.17,82.
2. Момока Мураока (Япония) — 1.24,14.
3. Лю Ситун (Китай) — 1.24,91.
Мужчины. Супергигант (стоя).
1. Робин Куше (Швейцария) — 1,12,12.
2. Патрик Халгрен (США) — отставание 0,98.
3. Жюсь Сежер (Франция) +1,47.
4. Алексей Бугаев (Россия) +1,99.
Хоккей
Китай — Италия — 11:1.
Чехия — Словакия — 8:1.
Германия — США — 0:13.
Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.