Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 9 марта

Сегодня, 9 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состязаний.

Паралимпиада-2026. Результаты соревнований 9 марта:

Кёрлинг

Смешанные команды. Швеция — США — 1:7.

Смешанные команды. Канада — Латвия — 11:1.

Смешанные команды. Словакия — Италия — 0:10.

Смешанные команды. Корея — Великобритания — 7:6.

Микст. Латвия — Япония — 10:4.

Микст. Италия — Великобритания — 11:10.

Микст. США — Китай — 7:6.

Микст. Корея — Эстония — 10:0.

Смешанные команды. Корея — Словакия — 7:5.

Смешанные команды. Великобритания — Швеция — 5:6.

Смешанные команды. США — Латвия — 6:8.

Смешанные команды. Норвегия — Китай — 2:11.

Горнолыжный спорт



Женщины. Супергигант (стоя):

1. Варвара Ворончихина (Россия) — 1.15,60.

2. Орели Ришар (Франция) — отставание 1,96.

3. Эбба Оршё (Швеция) +2,04.

Женщины. Супергигант (сидя):

1. Одри Паскуаль Секо (Испания) — 1.17,82.

2. Момока Мураока (Япония) — 1.24,14.

3. Лю Ситун (Китай) — 1.24,91.

Мужчины. Супергигант (стоя).

1. Робин Куше (Швейцария) — 1,12,12.

2. Патрик Халгрен (США) — отставание 0,98.

3. Жюсь Сежер (Франция) +1,47.

4. Алексей Бугаев (Россия) +1,99.

Хоккей

Китай — Италия — 11:1.

Чехия — Словакия — 8:1.

Германия — США — 0:13.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.