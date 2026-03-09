Скидки
Паралимпиада 2026

Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 9 марта 2026 года

Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 9 марта 2026 года
Комментарии

Сегодня, 9 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований. Россия располагается на 13-м месте, лидером остаётся Китай.

Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 9 марта):

1. Китай — восемь золотых — пять серебряных — четыре бронзовые (всего — 17).
2. Украина — 3 — 2 — 5 (10).
3. Австрия — 3 — 1 — 0 (4).
4. Италия — 2 — 2 — 1 (5).
5. Швейцария — 2 — 0 — 1 (3).
6. США — 1 — 4 — 2 (7).
7. Канада — 1 — 3 — 3 (7).
8. Франция — 1 — 3 — 1 (5).
9. Германия — 1 — 1 — 5 (7).
...
13. Россия — 1 — 0 — 2 (3).

«Мама, получилось!» На Паралимпийских играх впервые за 12 лет прозвучал российский гимн
