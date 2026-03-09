Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 9 марта 2026 года

Сегодня, 9 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований. Россия располагается на 13-м месте, лидером остаётся Китай.

Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 9 марта):

1. Китай — восемь золотых — пять серебряных — четыре бронзовые (всего — 17).

2. Украина — 3 — 2 — 5 (10).

3. Австрия — 3 — 1 — 0 (4).

4. Италия — 2 — 2 — 1 (5).

5. Швейцария — 2 — 0 — 1 (3).

6. США — 1 — 4 — 2 (7).

7. Канада — 1 — 3 — 3 (7).

8. Франция — 1 — 3 — 1 (5).

9. Германия — 1 — 1 — 5 (7).

...

13. Россия — 1 — 0 — 2 (3).