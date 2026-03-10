Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 10 марта

Сегодня, 10 марта, в Италии пройдёт очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.
Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 10 марта (время московское):
Кёрлинг.
11:35. Смешанные команды. Китай – Канада.
11:35. Смешанные команды. Великобритания – Италия.
11:35. Смешанные команды. Южная Корея – Норвегия.
16:35. Микст. Полуфинал. Китай – Латвия.
16:35. Микст. Полуфинал. Южная Корея –США.
20:35. Смешанные команды. Словакия – США.
20:35. Смешанные команды. Латвия – Китай.
20:35. Смешанные команды. Швеция – Канада.
20:35. Смешанные команды. Италия – Норвегия.
Горнолыжный спорт.
11:00. Женщины. Суперкомбинация (с нарушением зрения).
11:15.Женщины. Суперкомбинация (стоя).
11:30. Женщины. Суперкомбинация (сидя).
11:40. Мужчины. Суперкомбинация (с нарушением зрения).
12:30. Мужчины. Суперкомбинация (стоя).
13:10. Мужчины. Суперкомбинация (сидя).
15:00. Женщины. Суперкомбинация, слалом (с нарушением зрения).
15:15. Женщины. Суперкомбинация, слалом (стоя).
15:35. Женщины. Суперкомбинация, слалом (сидя).
15:40. Мужчины. Суперкомбинация (с нарушением зрения).
Лыжные гонки.
11:45. Женщины. Спринт, квалификация (сидя).
11:55. Мужчины. Спринт, квалификация (сидя).
12:25. Женщины. Спринт, квалификация (стоя).
12:35. Мужчины. Спринт, квалификация (стоя).
12:55. Женщины. Спринт, квалификация (с нарушением зрения).
13:05. Мужчины. Спринт, квалификация (с нарушением зрения).
14:15. Женщины. Спринт, полуфиналы (сидя).
14:26. Мужчины. Спринт, полуфиналы (сидя).
14:37. Женщины. Спринт, полуфиналы (стоя).
14:48. Мужчины. Спринт, полуфиналы (стоя).
14:59. Женщины. Спринт, полуфиналы (с нарушением зрения).
15:15. Мужчины. Спринт, полуфиналы (с нарушением зрения).
15:22. Женщины. Спринт, финал (сидя).
15:29. Мужчины. Спринт, финал (сидя).
15:38. Женщины. Спринт, финал (стоя).
15:45. Мужчины. Спринт, финал (стоя).
15:54. Женщины. Спринт, финал (с нарушением зрения).
16:01. Мужчины. Спринт, финал (с нарушением зрения).
Хоккей.
12:05. Микст. Италия – Германия.
15:35. Микст. США – Китай.
19:05. Канада – Чехия.
22:35. Словакия – Япония.
Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.