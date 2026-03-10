Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 10 марта

Сегодня, 10 марта, в Италии пройдёт очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 10 марта (время московское):

Кёрлинг.

11:35. Смешанные команды. Китай – Канада.

11:35. Смешанные команды. Великобритания – Италия.

11:35. Смешанные команды. Южная Корея – Норвегия.

16:35. Микст. Полуфинал. Китай – Латвия.

16:35. Микст. Полуфинал. Южная Корея –США.

20:35. Смешанные команды. Словакия – США.

20:35. Смешанные команды. Латвия – Китай.

20:35. Смешанные команды. Швеция – Канада.

20:35. Смешанные команды. Италия – Норвегия.

Горнолыжный спорт.

11:00. Женщины. Суперкомбинация (с нарушением зрения).

11:15.Женщины. Суперкомбинация (стоя).

11:30. Женщины. Суперкомбинация (сидя).

11:40. Мужчины. Суперкомбинация (с нарушением зрения).

12:30. Мужчины. Суперкомбинация (стоя).

13:10. Мужчины. Суперкомбинация (сидя).

15:00. Женщины. Суперкомбинация, слалом (с нарушением зрения).

15:15. Женщины. Суперкомбинация, слалом (стоя).

15:35. Женщины. Суперкомбинация, слалом (сидя).

15:40. Мужчины. Суперкомбинация (с нарушением зрения).

Лыжные гонки.

11:45. Женщины. Спринт, квалификация (сидя).

11:55. Мужчины. Спринт, квалификация (сидя).

12:25. Женщины. Спринт, квалификация (стоя).

12:35. Мужчины. Спринт, квалификация (стоя).

12:55. Женщины. Спринт, квалификация (с нарушением зрения).

13:05. Мужчины. Спринт, квалификация (с нарушением зрения).

14:15. Женщины. Спринт, полуфиналы (сидя).

14:26. Мужчины. Спринт, полуфиналы (сидя).

14:37. Женщины. Спринт, полуфиналы (стоя).

14:48. Мужчины. Спринт, полуфиналы (стоя).

14:59. Женщины. Спринт, полуфиналы (с нарушением зрения).

15:15. Мужчины. Спринт, полуфиналы (с нарушением зрения).

15:22. Женщины. Спринт, финал (сидя).

15:29. Мужчины. Спринт, финал (сидя).

15:38. Женщины. Спринт, финал (стоя).

15:45. Мужчины. Спринт, финал (стоя).

15:54. Женщины. Спринт, финал (с нарушением зрения).

16:01. Мужчины. Спринт, финал (с нарушением зрения).

Хоккей.

12:05. Микст. Италия – Германия.

15:35. Микст. США – Китай.

19:05. Канада – Чехия.

22:35. Словакия – Япония.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.