Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 10 марта

Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 10 марта
Комментарии

Сегодня, 10 марта, в Италии пройдёт очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 10 марта (время московское):

Кёрлинг.
11:35. Смешанные команды. Китай – Канада.
11:35. Смешанные команды. Великобритания – Италия.
11:35. Смешанные команды. Южная Корея – Норвегия.
16:35. Микст. Полуфинал. Китай – Латвия.
16:35. Микст. Полуфинал. Южная Корея –США.
20:35. Смешанные команды. Словакия – США.
20:35. Смешанные команды. Латвия – Китай.
20:35. Смешанные команды. Швеция – Канада.
20:35. Смешанные команды. Италия – Норвегия.

Горнолыжный спорт.
11:00. Женщины. Суперкомбинация (с нарушением зрения).
11:15.Женщины. Суперкомбинация (стоя).
11:30. Женщины. Суперкомбинация (сидя).
11:40. Мужчины. Суперкомбинация (с нарушением зрения).
12:30. Мужчины. Суперкомбинация (стоя).
13:10. Мужчины. Суперкомбинация (сидя).
15:00. Женщины. Суперкомбинация, слалом (с нарушением зрения).
15:15. Женщины. Суперкомбинация, слалом (стоя).
15:35. Женщины. Суперкомбинация, слалом (сидя).
15:40. Мужчины. Суперкомбинация (с нарушением зрения).

Лыжные гонки.
11:45. Женщины. Спринт, квалификация (сидя).
11:55. Мужчины. Спринт, квалификация (сидя).
12:25. Женщины. Спринт, квалификация (стоя).
12:35. Мужчины. Спринт, квалификация (стоя).
12:55. Женщины. Спринт, квалификация (с нарушением зрения).
13:05. Мужчины. Спринт, квалификация (с нарушением зрения).
14:15. Женщины. Спринт, полуфиналы (сидя).
14:26. Мужчины. Спринт, полуфиналы (сидя).
14:37. Женщины. Спринт, полуфиналы (стоя).
14:48. Мужчины. Спринт, полуфиналы (стоя).
14:59. Женщины. Спринт, полуфиналы (с нарушением зрения).
15:15. Мужчины. Спринт, полуфиналы (с нарушением зрения).
15:22. Женщины. Спринт, финал (сидя).
15:29. Мужчины. Спринт, финал (сидя).
15:38. Женщины. Спринт, финал (стоя).
15:45. Мужчины. Спринт, финал (стоя).
15:54. Женщины. Спринт, финал (с нарушением зрения).
16:01. Мужчины. Спринт, финал (с нарушением зрения).

Хоккей.
12:05. Микст. Италия – Германия.
15:35. Микст. США – Китай.
19:05. Канада – Чехия.
22:35. Словакия – Япония.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.

«Мама, получилось!» На Паралимпийских играх впервые за 12 лет прозвучал российский гимн
«Мама, получилось!» На Паралимпийских играх впервые за 12 лет прозвучал российский гимн
