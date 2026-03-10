Горнолыжница Ворончихина не смогла финишировать в суперкомбинации на ПИ-2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина не смогла финишировать в суперкомбинации Паралимпийских игр – 2026 в Италии, сойдя по ходу скоростного спуска.

Ворончихина не смогла остаться в пределах трассы на одном из поворотов и таким образом завершила свою борьбу за медали в данном виде программы.

Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте стоя в категории LW6/8-2, которая стала первой для российских параатлетов на Играх-2026. Также Ворончихина стала бронзовым призёром Паралимпиады-2026 в скоростном спуске.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.