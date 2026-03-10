Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Горнолыжница Ворончихина не смогла финишировать в суперкомбинации на ПИ-2026

Горнолыжница Ворончихина не смогла финишировать в суперкомбинации на ПИ-2026
Комментарии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина не смогла финишировать в суперкомбинации Паралимпийских игр – 2026 в Италии, сойдя по ходу скоростного спуска.

Ворончихина не смогла остаться в пределах трассы на одном из поворотов и таким образом завершила свою борьбу за медали в данном виде программы.

Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте стоя в категории LW6/8-2, которая стала первой для российских параатлетов на Играх-2026. Также Ворончихина стала бронзовым призёром Паралимпиады-2026 в скоростном спуске.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.

Материалы по теме
«Мама, получилось!» На Паралимпийских играх впервые за 12 лет прозвучал российский гимн
«Мама, получилось!» На Паралимпийских играх впервые за 12 лет прозвучал российский гимн
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android