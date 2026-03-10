Лыжник Голубков не смог выйти в полуфинал спринта сидя на Паралимпийских играх — 2026

Российский лыжник Иван Голубков не смог выйти в полуфинал спринтерской гонки сидя на Паралимпийских играх – 2026 в Италии. В полуфинальную стадию вышли 12 лыжников, показавших лучшее время.

Голубков завершил дистанцию квалификации на 19-м месте, пройдя дистанцию за 2.22,44 секунды. На финише он проиграл победителю квалификации бразильцу Кристиану Рибере 14,22 секунды.

30-летний Голубков является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.