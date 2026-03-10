Скидки
Паралимпиада 2026

Лыжница Багиян вышла в полуфинал спринта на Паралимпиаде-2026 в Италии

Лыжница Багиян вышла в полуфинал спринта на Паралимпиаде-2026 в Италии
Российская лыжница Анастасия Багиян вышла в полуфинал спринта классическим стилем в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения на Паралимпийских играх – 2026 в Италии. Багиян заняла второе место в квалификации, пройдя дистанцию за 2.55,11 секунды.

На финише квалификации Багиян проиграла 3,62 секунды победительнице чешке Симоне Бубеничковой (2.51,49). Полуфинальные забеги пройдут в 14:59 по московскому времени. Финальный заезд запланирован на 15:54 мск.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпийских играх с флагом и гимном. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

Паралимпийские игры – 2026 пройдут до 15 марта.

