Россиянка Багиян вышла в финал лыжного спринта на Паралимпиаде-2026

Российская лыжница Анастасия Багиян вышла в финал спринта классическим стилем в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения на Паралимпийских играх – 2026 в Италии.

Багиян выиграла свой полуфинальный забег, завершив его с результатом 3.24,0 секунды. Второй в финал из забега квалифицировалась немка Линн Казмайер, которая проиграла россиянке 5,4 секунды на финише.

Финальный забег пройдёт в 15:54 по московскому времени.

Паралимпийские игры – 2026. Лыжные гонки. Спринт (с нарушением зрения), второй полуфинал, женщины:

1. Анастасия Багиян (Россия) – 3.24,0.

2. Линн Казмайер (Германия) +5,4.

3. Мэдди Мюлин (Канада) +17,4.

4. Анета Кобрин (Польша) +18,6

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.