Анастасия Багиян выиграла золотую медаль в лыжном спринте на Паралимпиаде-2026

Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла золотую медаль в лыжном спринте классическим ходом в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения на Паралимпийских играх — 2026 в Италии.

Багиян завершила дистанцию за 3.16,1. Серебро в активе у немки Лиони Марии Уолтер, которая отстала от победительницы на 8,6 секунды. Бронзовую медаль выиграла ещё одна немецкая лыжница Линн Казмайер (+9,2).

Паралимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт (с нарушением зрения), женщины, финал:

1. Анастасия Багиян (Россия) – 3.16,0.

2. Лиони Марии Уолтер (Германия) +8,6.

3. Линн Казмайер (Германия) +9,2.

4. Цун Цзихун (Китай) +14,1.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.