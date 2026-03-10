Российский горнолыжник Бугаев сошёл с суперкомбинации на ПИ-2026

Российский горнолыжник Алексей Бугаев сошёл во время слалома в суперкомбинации класса LW 6/8-2 (поражение части руки) на Паралимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин лидировал в соревнованиях после первой части – скоростного спуска.

Чемпионом Игр-2026 стал француз Артур Боше, который завершил соревнования в общим временем 1.58,17. Серебро в активе у представителя сборной Италии Федерико Пелиззари (+1,20). Бронзовую медаль выиграл австриец Томас Грочар.

28-летний Бугаев является трёхкратным паралимпийским чемпионом. На играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо он стал бронзовым призёром в скоростном спуске.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.