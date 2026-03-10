Скидки
В Госдуме отреагировали на вторую золотую медаль россиян на Паралимпиаде в Италии

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года, чемпионка мира по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на вторую золотую медаль россиян на Паралимпиаде-2026 в Италии.

«Российские паралимпийцы большие молодцы! Паралимпийский комитет не побоялся их допустить, несмотря на протесты — в своём решении был принципиален. Слава богу, что у наших спортсменов появилась такая возможность выступить с флагом и гимном — звук надежды, который, надеюсь, повлияет на дальнейшие процессы, видя, что ничего такого не происходит. От допуска россиян мир не переворачивается, хуже не становится. На этом фоне продолжать не допускать россиян — выглядит странно. Они спокойно выступают, выигрывают. Ребят надо поздравить и поблагодарить за эти победы. Для страны это очень важно», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

