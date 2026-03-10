Владимир Путин поздравил Анастасию Багиян с золотой медалью на Паралимпийских играх — 2026

Президент России Владимир Путин поздравил российскую лыжницу Анастасию Багиян, которая выиграла золотую медаль в лыжном спринте классическим ходом в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения на Паралимпийских играх — 2026 в Италии.

«Уважаемая Анастасия Николаевна! Поздравляю Вас с блестящим выступлением и золотом XIV Паралимпийских зимних игр. Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера Вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы. Эта уверенная победа — достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убеждён, она вдохновит Вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать! Желаю успехов и всего самого доброго», — сказано в заявлении Владимира Путина.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.