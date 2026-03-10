Скидки
«Мы гордимся вами». Путин поздравил Варвару Ворончихину с победой на Паралимпиаде-2026

Президент России Владимир Путин поздравил Варвару Ворончихину, которая выиграла золото в супергиганте стоя в рамках Паралимпиады-2026 в Италии в категории LW6/8-2, показав время 1.15,60.

«Уважаемая Варвара Олеговна! Поздравляю Вас с триумфом. Вы ярко представили Россию на Паралимпийских играх в Италии. В соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте продемонстрировали отточенное мастерство и победный настрой, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. Молодец! И, конечно, особые слова признания и благодарности Вашим тренерам и наставникам. Мы гордимся Вами, Вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны. Желаю новых успешных стартов и всего наилучшего», — сказано в заявлении Владимира Путина.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Игры пройдут до 15 марта.

