Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 10 марта

Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 10 марта
Комментарии

Сегодня, 10 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее яркими результатами состязаний.

Паралимпиада-2026. Результаты соревнований 10 марта:

Кёрлинг.
Смешанные команды. Китай – Канада — 4:9.
Смешанные команды. Великобритания – Италия — 8:6.
Смешанные команды. Южная Корея – Норвегия — 9:0.
Микст. Полуфинал. Китай – Латвия — 8:3.
Микст. Полуфинал. Южная Корея –США — 6:3.
Смешанные команды. Словакия – США — 8:3.
Смешанные команды. Латвия – Китай — 5:9.
Смешанные команды. Швеция – Канада — 5:6.
Смешанные команды. Италия – Норвегия — 3:9.

Лыжные гонки, спринт.
1. Анастасия Багиян (Россия) – 3.16,0.
2. Лиони Марии Уолтер (Германия) +8,6.
3. Линн Казмайер (Германия) +9,2.

Хоккей, микст.
Италия – Германия — 2:1.
США – Китай — 7:1.
Канада – Чехия — 4:1.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.

Материалы по теме
Гимн России прогремел в честь нашей лыжницы. Есть второе золото Паралимпиады-2026!
Гимн России прогремел в честь нашей лыжницы. Есть второе золото Паралимпиады-2026!
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android