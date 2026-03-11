Паралимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований 10 марта

Сегодня, 10 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее яркими результатами состязаний.
Паралимпиада-2026. Результаты соревнований 10 марта:
Кёрлинг.
Смешанные команды. Китай – Канада — 4:9.
Смешанные команды. Великобритания – Италия — 8:6.
Смешанные команды. Южная Корея – Норвегия — 9:0.
Микст. Полуфинал. Китай – Латвия — 8:3.
Микст. Полуфинал. Южная Корея –США — 6:3.
Смешанные команды. Словакия – США — 8:3.
Смешанные команды. Латвия – Китай — 5:9.
Смешанные команды. Швеция – Канада — 5:6.
Смешанные команды. Италия – Норвегия — 3:9.
Лыжные гонки, спринт.
1. Анастасия Багиян (Россия) – 3.16,0.
2. Лиони Марии Уолтер (Германия) +8,6.
3. Линн Казмайер (Германия) +9,2.
Хоккей, микст.
Италия – Германия — 2:1.
США – Китай — 7:1.
Канада – Чехия — 4:1.
Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.