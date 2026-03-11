Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 10 марта 2026 года

Сегодня, 10 марта, в Италии прошёл очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований. Россия располагается на 10-м месте, лидером остаётся Китай.

Паралимпиада-2026 в Италии. Медальный зачёт (по состоянию на 10 марта):

1. Китай — девять золотых — шесть серебряных — восемь бронзовых (всего — 23).

2. Австрия — 4 — 1 — 3 (8).

3. США — 3 — 5 — 2 (10).

4. Италия — 3 — 5 — 1 (9).

5. Украина — 3 — 2 — 5 (10).

6. Франция — 2 — 4 — 2 (8).

7. Нидерланды — 2 — 1 — 1 (4).

8. Испания — 2 — 1 — 0 (3).

9. Норвегия — 2 — 1 — 0 (3).

10. Россия — 2 — 0 — 2 (4).