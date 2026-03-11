Паралимпиада-2026 в Милане: расписание соревнований на 11 марта

Сегодня, 11 марта, в Италии пройдёт очередной соревновательный день Паралимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Паралимпиада-2026. Расписание соревнований на 11 марта (время московское):

Кёрлинг на колясках

11:05. Командный микст. 9-й тур. Великобритания — Китай.

11:05. Командный микст. 9-й тур. Швеция — Словакия.

11:05. Командный микст. 9-й тур. США — Южная Корея.

11:05. Командный микст. 9-й тур. Латвия — Норвегия.

16:35. Парный микст. Матч за третье место.

16:35. Парный микст. Финал.

22:05. Командный микст. 10-й тур. Латвия — Великобритания.

22:05. Командный микст. 10-й тур. Словакия — Канада.

22:05. Командный микст. 10-й тур. Италия — Швеция.

Лыжные гонки

11:45. Женщины. Гонка 10 км классическим стилем (сидя).

12:10. Мужчины. Гонка 10 км классическим стилем (сидя).

13:05. Женщины. Гонка 10 км классическим стилем (стоя).

13:35. Мужчины. Гонка 10 км классическим стилем (стоя).

14:25. Женщины. Гонка 10 км классическим стилем (с нарушением зрения).

14:55. Мужчины. Гонка 10 км классическим стилем (с нарушением зрения).

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.