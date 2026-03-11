Скидки
Лыжник Иван Голубков выиграл золото на Паралимпиаде-2026

Российский лыжник-паралимпиец Иван Голубков выиграл золотую медаль Паралимпийских игр — 2026, проходящих в Италии, в гонке 10 км раздельным стартом сидя. Он показал результат 24.05,8.

30-летний россиянин финишировал на 17 секунд раньше ближайшего преследователя. Вторым стал представитель Китая Мао Чжунъу, тройку призёров замкнул его соотечественник Чжэн Пэн, показавший время 24.24,5.

Голубков принёс России третью золотую медаль текущей Паралимпиады. Ранее победительницами Игр становились горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжница Анастасия Багиян.

Сборную России на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.

